Hohe Auszeichnung Dieter Paul freut sich über THW-Ehrenplakette

Ehrungen und Auszeichnungen standen im Mittelpunkt eines Treffens beim THW Riegelsberg. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Dieter Paul mit der THW-Ehrenplakette ausgezeichnet. „Dieter Paul ist das Urgestein des THW Riegelsberg“, sagte Reiner Schaadt, der Geschäftsführer des THW-Geschäftsführerbereichs Saarbrücken. Der Ortsverband Riegelsberg war 1958 gegründet worden, Dieter Paul schloss sich 1967 an. Seither war er neben seiner aktiven Helfertätigkeit auch als Helfersprecher und langjähriger Koch tätig. Paul nahm an unzähligen regionalen und überregionalen Einsätzen teil und betreute in den letzten Jahren die Instandhaltung des Ortsverbandsmaterials. Außerdem leitete er Ausbildungen für die Fachgruppe „Infrastruktur“. „Dieter Paul war ein sehr großes Vorbild für alle Helfer, er war Bindeglied zwischen aktiven Helfern und dem Vorstand“, betonte Schaadt.