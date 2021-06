Pandemie-Entwicklung im Regionalverband : Eine Neuinfektion, 205-mal Quarantäne an Schulen und Kitas

Regionalverband Eine neue Corona-Infektion registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Montag, 7. Juni, bis 16 Uhr. Damit sank die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner nach Berechnungen des RV auf 33,3.

Am Montag durften elf Personen ihre Quarantäne beenden. Somit galten am Montagabend 203 Menschen im RV als coronainfiziert, 108 in Saarbrücken, 30 in Sulzbach, 22 in Heusweiler, 14 in Völklingen, 7 in Riegelsberg, jeweils 6 in Quierschied, Friedrichsthal und Kleinblittersdorf, 3 in Püttlingen und einer in Großrosseln.