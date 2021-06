Verkehrsbehinderungen in Saarbrücken : Stadtwerke arbeiten am Fernwärmenetz

Die Stadtwerke Saarbrücken arbeiten in Burbach in der Käthe-Kollwitz-Straße in Höhe der Hausnummer 2 am Fernwärmenetz. Die Käthe-Kollwitz-Straße ist in beiden Richtungen weiter befahrbar.