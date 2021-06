Rückzugsort für Vögel : Erstes Völklinger Taubenhaus steht in Wehrden

Völklingen Arbeitsgruppe im Sicherheitsbeirat hat lange dafür gekämpft. Hier sollen Taubeneier gegen Gipseier getauscht werden, um Vermehrung einzudämmen.

Jetzt gibt es auch in Völklingen ein Taubenhaus, aber eigentlich ist es ein Taubenwagen. Wie Alexander Benzmüller von der AG Lebenswertes Völklingen im Sicherheitsbeirat, berichtete, steht ein umgebauter Bauwagen seit Freitag oberhalb des Schwimmstegs an der Wehrdener Brücke. Er habe den Wagen selbst ausgesucht, die Stadt Völklingen ihn gekauft. Benzmüller findet ihn sehr geeignet für die Vögel, er habe zum Beispiel Klappfenster, und die Verwaltung habe im Inneren 40 Nistregale eingebaut. Benzmüller sagt, dass er Schalen mit Taubenfutter aufgestellt hat, um die Tiere anzulocken. „Die Vögel brauchen einige Zeit, um den Wagen auch anzunehmen. Das kann Tage oder auch Wochen dauern.“ Aber irgendwann werde eine neugierige Taube den Anfang machen, glaubt Benzmüller, und weitere werden folgen. Das Taubenhaus soll dabei helfen, die Zahl der Tauben in Wehrden in Grenzen zu halten. Dort werden die Taubeneier gegen Gipseiner ausgetauscht, erklärt der AG-Vorsitzende. Er hofft, dass die Vögel den Wagen als Rückzugsort annehmen. Im Vorfeld waren viele Fragen zu klären. So wird die Stadt das Taubenfutter kaufen. Für die Reinigung ist nach Angaben Benzmüllers werktags eine Reinigungskraft des Diakonischen Werks zuständig, an den Wochenenden übernehmen das die Mitglieder der AG.