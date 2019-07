Turnier mit Party : Quierschied lädt zu „Ein Dorf beacht Volleyball“

Quierschied Beachvolleyball in einer Tennisarena – bei den Weltmeisterschaften am Hamburger Rothenbaum hat dieses Konzept hervorragend funktioniert. Erfunden hat es aber der TV Quierschied. Und der veranstaltet nach genau diesem Konzept vom 9. bis 11. August erneut das Quierschieder Sommer-Event „Ein Dorf beacht Volleyball“.

Gespielt wird in drei Leistungsklassen. Unter den vier Spielern auf dem Feld muss mindestens eine Frau sein. Schon die Gruppenauslosung am Freitag ist immer eine Show – diesmal begleitet von der Band „The live trio“.

Am Samstag geht es dann für die 40 Teams durchs Turnier und in den Abend mit Beachparty mit der Band „Die Konsorten“, DJ Blochshadow und einem spektakulären Höhenfeuerwerk. „Im letzten Jahr hatten wir an den drei Tagen weit über 2000 Besucher“, sagt Stoos stolz, „Beachvolleyball ist auch eine Art Lebensgefühl.“