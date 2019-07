Neustart : SV Röchling setzt auf Andreas Wellner

Die neuen bei Röchling Völklingen, von links: Julien Erhardt, Marius Schley, Andreas Wellner, Sandro Kempf und Meriton Mehmeti. . Foto: Heiko Lehmann

Völklingen Nach mehr als einem Jahrzehnt als Spieler und Trainer des Saarlandligisten SV Auersmacher hat Andreas Wellner das Amt des Cheftrainers beim Oberligisten SV Röchling Völklingen übernommen.

„Jungs, wer hat Probleme mit der Oberkörpermuskulatur nach der Krafteinheit am Wochenende?“, fragte Andreas Wellner, der neue Cheftrainer des Fußball-Oberligisten SV Röchling Völklingen am vergangenen Montag im Training in die Runde. Von den 15 anwesenden Spielern meldete sich keiner, und so gab es für Wellner nur eine logische Schlussfolgerung. „In Ordnung, dann müssen wir das nächste Mal noch härter trainieren“, sagte der 39-Jährige, grinste und brachte damit auch seine Spieler zum Schmunzeln.

Nach mehr als einem Jahrzehnt als Spieler und Trainer des Saarlandligisten SV Auersmacher hat Andreas Wellner das Amt des Cheftrainers beim Oberligisten übernommen. Doch das war eigentlich so gar nicht geplant. „Mein Ziel war es, eine ambitionierte U17 oder U19 zu trainieren oder als Co-Trainer bei einem Ober- oder Regionalligisten Erfahrungen zu sammeln“, erklärt Wellner.

Info Zu- und Abgänge beim SV Röchling Völklingen Zugänge: Marius Schley (FC Schalke 04 II), Sandro Kempf (FK Pirmasens II), Meriton Mehmeti (VfB Dillingen), Kevin Saks (Borussia Neunkirchen), Julien Erhardt (Eintracht Trier). Abgänge: Patrik Herbrand (1. FC Saarbrücken), Moritz Zimmer (FK Pirmasens), Idir Meridja (SC Altenkessel), Gibriel Darkaoui (SV Elversberg II), Marcel Linn (UN Strassen), Maziar Namavziadeh (unbekannt), Marvin Wollbold (SV Elversberg II), Jan Issa (SF Köllerbach), Nicolas Quesne (SV Saar 05), Hamza Mourchid (sein Zielverein ist unbekannt).

Als Günter Erhardt, der ehemalige Cheftrainer des SVR, Wellner in der vergangenen Saison fragte, ob er in der kommenden Saison sein Co-Trainer werden möchte, sagte Wellner ohne zu zögern zu. Vor einer Woche verkündete Erhardt aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt, und Wellner wurde zum Cheftrainer. „Es ist wie es ist, und ich freue mich auf diese Aufgabe. Wir haben eine junge Mannschaft, und ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielern zusammen“, sagt der 39-Jährige.

Beim SV Auersmacher lobten die jungen Spieler vor allem seine Qualitäten in der Trainingsgestaltung. Doch dazu entgegnet Wellner selbstkritisch: „Wir hatten in Auersmacher die Chance Meister zu machen, und haben es nicht geschafft. Wenn wir mit schlechterem Training Meister geworden wären, hätte ich diese Option gewählt.“

Der SV Röchling Völklingen ist in der vergangenen Saison nur wegen des schlechteren Torverhältnisses in den Relegationsspielen nicht in die Regionalliga Südwest aufgestiegen. Ist die Meisterschaft in dieser Saison das Ziel? „Ich weiß, dass die Erwartungen in Völklingen sehr hoch sind, aber wir haben viele neue und junge Spieler, und viele Leistungsträger haben den Verein verlassen oder sind schwer verletzt“, sagt Wellner.

Die Topleistungsträger Rouven Weber (Achillessehnenriss) und Felix Dausend (schwere Knieverletzung) fallen mindestens bis Anfang des kommenden Jahres aus. Neuzugänge wie Julien Erhardt (22, Eintracht Trier) oder Marius Schley (22, FC Schalke 04 II) sind jung und talentiert.

„Ich bin aus Fechingen und wollte einfach nicht mehr jeden Tag nach Trier ins Training und zurück fahren. In Völklingen kann ich Oberliga spielen und bin daheim“, sagt Julien Erhardt, der Sohn des ehemaligen Trainers, der seinen Ex-Verein Eintracht Trier für die kommende Saison als absoluten Meisterschaftsfavoriten nennt.

Marius Schley ist von Schalke in seine saarländische Heimat zurückgekehrt. „Ich wollte Profi werden, und es hat nicht geklappt. So ehrlich bin ich zu mir selber. Jetzt lerne ich einen Beruf (Polizeikommissar) und möchte aber noch auf hohem Niveau im Saarland Fußball spielen“, sagt der 22-Jährige.

Wo die Reise des SV Röchling Völklingen mit einer stark verjüngten Mannschaft in der kommenden Spielzeit hingeht, werden die ersten Saisonspiele zeigen. Wo die finanzielle Reise des Vereins hingeht, ist dagegen klar. In der vergangenen Saison marschierte die Steuerfahndung beim SVR ein, durchsuchte die Vereinsräume und Privathäuser von Funktionären.

„Wir arbeiten mit der Steuerfahndung und mit der Staatsanwaltsschaft auf eine einvernehmlich Lösung hin. Der Verein steht finanziell auf guten Beinen. Wir wollen das ganze Thema so schnell es geht abarbeiten“, sagt der SVR-Geschäftsführer Wolfgang Brenner. Da sich der Naturrasen im Hermann-Neuberger-Stadion zurzeit in Pflegemaßnahmen befindet, trainiert das Team dienstags und donnerstags im Sportfeld des 1. FC Saarbrücken und ansonsten auf dem Kunstrasen in Völklingen.

Am Samstag, 20. Juli, 14 Uhr, präsentiert der SV Röchling Völklingen u. a. seinen neuen Trainer der 1. Mannschaft Andreas Wellner und seine Aktiven im Bistro 06. Im Anschluss daran spielt die 1. Mannschaft um 16 Uhr im Hermann-Neuberger-Stadion gegen den Luxemburger Erstligisten Union Titus Pétange.