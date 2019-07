Fußball-Fete : Sportfest beim SV Wehrden in der Kleinen Bergstraße

Wehrden Der SV 1916 Wehrden lädt zum Sportfest von Mittwoch bis Sonntag, 17. bis 21. Juli, auf seine Anlage in der Kleinen Bergstraße. Los geht’s am Mittwoch um 19 Uhr. Das letzte der 12 Spiele beginnt am Sonntag um 18 Uhr.