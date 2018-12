später lesen Wer kann Hinweise geben? Auto auf Parkplatz zerkratzt FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Auf dem Parkplatz Marktstraße 25 in Püttlingen ist ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Freitag zwischen 9 und 10.30 Uhr. Demnach zerkratzte der Täter den linken Kotflügel und die Fahrertür an dem Pkw. red