Zum Bösen geboren! Sind Orks, seit Tolkiens „Herr der Ringe“ bekannt als willige Vollstrecker der Hinderhältigkeit. Ausgerechnet mit diesen Widerlingen verbündet sich der aufrechte Jakob, Zauberer wider Willen, im Fantasyroman „Jakob - die Magie eines Jahrhunderts“. Philipp Köhler hat das Buch geschrieben, einen Verlag gefunden, und jetzt sitzt er in der Buchhandlung Balzert in Püttlingen Wirkt ein bisschen nervös, rund 20 Zuhörer ermutigen ihn.

„Sie haben eine angenehme Stimme“, heißt es, und: „Ihr Einstieg in die Geschichte klingt vielversprechend.“ Köhler bedient die Genres Fantasy & Jugendroman, und das macht er, Lampenfieber hin, Anspannung her, gut. Wenn auch etwas kurz, bei der Lesung hätte man sich mehr Hörproben gewünscht. An seinem 16. Geburtstag wird der Protagonist Jakob von Schattenwesen entführt. Erfährt, er sei ein Zauberer, einer der letzten seiner Art. Gibt ja Schlimmeres, und das folgt auf den Fuß. Ausgerechnet den mächtigen Magier Gesuan soll Jakob in in seine Schranken weisen!

Da geht die Post ab! „Mit dem Schreiben ist es wie beim Ringen: Man braucht viel Energie und Disziplin, um seine Ziele zu verwirklichen“, sagt Autor Köhler. Über die genannten Eigenschaften verfügt der junge Mann offensichtlich. Frühes Abi, ein Studienplatz fürs Lehramt in den Fächern Deutsch und Englisch an der Universität Saarbrücken begonnen, dazu seine Ringer-Freistilkarriere beim AC Heusweiler mit Bundesliga- und Meisterschaftserfahrungen fortgeführt, und arbeitet dazu schon am zweiten Buch. Gelegenheit, für das Publikum, Fragen zu stellen: „Wie lange haben Sie an dem Fantasyroman gearbeitet?“ „Vier Jahre, besonders viel, als ich im Krankenhaus lag, eine Sportverletzung“, lautet die Antwort. „Für wen ist ihr Buch geeignet?“ „Für Kinder ab dem vierten Schuljahr!“ „Wann schreiben Sie?“ „Bevorzugt nachts!“ „Woher kommt die Leidenschaft fürs Schreiben?“ „Meine Mutter hat mir als Kind viel vorgelesen, und ich habe bereits sehr früh mit dem Schreiben begonnen!“ Und jetzt machen die von ihm herbei gerufenen grobschlächtigen Orks die Stadt unsicher. Ob sie in der Schlacht zwischen bösem und gutem Magier Zünglein an der Waage sein können? „Wird naturgemäß jetzt noch nicht verraten“, sagt augenzwinkernd der junge Autor. Für 12,80 Euro ist der Roman von Philipp Köhler, 309 Seiten, 39 Kapitel, erschienen im Paramonverlag, ISBN-Nummer 978-3-03830-370-1.

