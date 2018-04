Aufgalopp zur Sportabzeichen-Saison

Was macht man nach Ostern? Der Winter ist vorbei; die ersten Arbeiten im Garten beginnen. Trotzdem liegen die vielen Ostereier und andere Leckereiern der Feiertage noch schwer im Magen. Da kommt es gerade recht, dass die Sportabzeichen-Saison beginnt. So hatte die LSG Köllertal, die Gemeinschaft der Vereine TV 1890 Püttlingen und DJK Köllerbach, am Dienstagabend zum Ostereierbauch-Weglauf-Lauf aufgerufen.

Trainer Hubert Wingen (DJK Köllerbach) meinte: „Der Ostereierbauch-Weglauf-Lauf ist wie ein Tanz in den Frühling!“ So ging es denn für die 15 Teilnehmer im Laufschritt oder auch mit Walking durch den Wald. Unterwegs gab es viel zu erzählen seit dem letzten Treffen im Dezember. Denn „neben dem Sportlichen und der Gesundheit ist das Gesellschaftliche für mich das Wichtigste“, meinte die älteste Teilnehmerin, Siglinde Blasius, die jedes Jahr immer noch ihre Prüfung für das Sportabzeichen mit Erfolg ablegt.

Auf dem „Sprenger Sportplatz“ boten dann die Trainer dehngymnastische Übungen und Koordinationsübungen dosiert an, „aber nicht zu viele, damit keiner am nächsten Tag mit einem Muskelkater vom weiteren Training abgeschreckt wird“. Im lockeren Traben oder Gehen ging es dann zurück zum Ausganspunkt ins Stadion Breitwies. Allen war klar: Mit nur einem Lauf geht der Bauch nicht weg. Daher heißt es: Mach es mäßig – mach es regelmäßig. Zeit zum Fit-werden besteht nun bis Ende September. Ab sofort wird jeden Dienstag ab 18 Uhr im Stadion Breitwies in Püttlingen trainiert.

Infos gibt es bei den Trainern Hubert Wingen (DJK Köllerbach), Tel. (0 68 06) 9 82 74 65, und Günther Wirtz (TV Püttlingen), Tel. (0 68 98) 6 22 86.