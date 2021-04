Polizei-Einsatz und Künstler-Protest : Gänsehaut auf dem St. Johanner Markt

Von wegen „Gudd Stubb“. Der St. Johanner Markt kann ein richtig gruseliger Ort sein.

Gänsehaut – dafür war Saarbrückens „Gudd Stubb“ immer schon perfekt. So manche Band bei Altstadtfesten hat sie erzeugt. Bei einigen hat auch die Geschichte von Rudolf, dem Rentier, mit Blick auf den „fliegenden Weihnachtsmann“ welche erzeugt. Von den ganzen gemütlichen Abenden mit interessanten Menschen vor und in den Kneipen mal ganz zu schweigen. Der St. Johanner Markt ist wie ein Kessel, in dem die großen Emotionen brodeln.