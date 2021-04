Pandemie-Statistik im Regionalverband : Corona-Inzidenz sinkt auf 156,1

Regionbalverband Im Regionalverband Saarbrücken sind über das Wochenende 107 neue Corona-Infektionen hinzugekommen. Darunter waren auch einige Mutationen.

Als geheilt gelten seit dem Wochenende wieder 64 Personen, die ihre Quarantäne verlassen konnten: am Samstag 24, am Sonntag 40. Somit sind aktuell 1035 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 614 in Saarbrücken, 159 in Völklingen, 57 in Heusweiler, 46 in Riegelsberg, 41 in Friedrichsthal, 34 in Großrosseln, 28 in Sulzbach, 23 in Quierschied, 17 in Püttlingen und 16 in Kleinblittersdorf.