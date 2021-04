Hilfsaktion für Menschen in der Landeshauptstadt : Saarbrücker Lions machen gute Taten möglich

Hilfsaktion für Menschen in der Landeshauptstadt

Das Geld aus dem Verkauf der Lions-Adventskalender macht selbst in diesen schwierigen Zeiten gute Taten möglich (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Saarbrücken Die Clubs und ihre Nachwuchsorganisation fördern gerade in Corona-Zeiten Angebote gegen Armut und für Bildungschancen.

Corona hat den Saarbrücker Lions Hilfe Preis gleich zweimal beeinflusst. So konnten die Jurysitzung und die Verleihung der Preise im Rathausfestsaal nicht stattfinden. Viel härter wirkte sich aus, dass der Straßenverkauf und der Verkauf der Saarbrücker Adventskalender in Geschäften wegen Corona nicht möglich war und somit mehr als 5000 Euro Einnahmen für den Hilfepreis fehlten.

Die Initiatoren des Preises, die vier Lions Clubs Saarbrücken, St. Johann, Halberg und Am Schloss mit dem Leo Club, ihrer Jugendorganisation, haben 2010 zum ersten Mal den Saarbrücker Adventskalender aufgelegt. In den elf Jahren Saarbrücker Adventskalender ermöglichte der Erlös aus rund 70 000 verkauften Kalendern 308 800 Euro für soziale Projekte.

Zur Verwendung des Erlöses schrieben die vier Lions Clubs und der Leo Club 2012 zum ersten Mal den „Saarbrücker Lions Hilfepreis“ aus, in den seitdem 270 800 Euro Preisgelder geflossen sind.

Für die Bereitschaft, die Gewinnnummern der Adventskalender zu veröffentlichen, erhielten die Hilfsaktionen der Saarbrücker Zeitung und des Wochenspiegels insgesamt 37 000 Euro. Die übrigen 239 300 Euro flossen an 43 Preisträger des Saarbrücker Lions Hilfepreises.

Nutznießer waren Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (107 800 Euro; 46 Prozent), Kinder in Brennpunktschulen (26 650 Euro; 11 Prozent), Behinderte und Kranke (69 800 Euro; 30 Prozent) und Menschen in sozialer Not (31 050 Euro; 13 Prozent).