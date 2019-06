Kriminalität : Polizei: Wer sah den Stein-Werfer über der A 8?

Die Polizei rückte am Dienstagabend auf die Autobahn 8 aus, um dem Opfer eines Steinwerfers zu helfen (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Quierschied Stein-Werfer gesucht: Bei diesem Verbrechen handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Tatort war eine Brücke über die A 8. Und es lagen nur ein paar Zentimeter zwischen einer Delle in der Motorhaube und womöglich schweren Verletzungen eines Fahrers.

Dieser war am Dienstag, 25. Juni, um 18 Uhr, in seinem Auto auf der A 8 von Saarlouis Richtung Neunkirchen unterwegs, als etwas von oben den Wagen traf. Von einer Brücke bei Göttelborn geworfen, war ein Stein auf die Fronthaube geprallt. „Zum Glück blieb es in diesem Fall nur bei einem Blechschaden auf der Motorhaube des Pkw“, teilt die Polizeiinspektion Sulzbach mit. Denn Sekundenbruchteile später wäre die Windschutzscheibe weg gewesen.