später lesen Neuer Kurs beim Kneipp-Verein Sulzbach Mit Achtsamkeit zur eigenen Mitte finden Teilen

Twittern







„Mit Achtsamkeit die Mitte finden“ ist ein neuer Kurs des Kneipp-Vereins Sulzbach überschrieben. „Achtsamkeit ist die Kunst, in dem Hier und Jetzt zu sein - ohne dem Augenblick eine Bewertung zu geben. Mit einer achtsamen Lebensführung sind wir in der Lage die Herausforderungen, die uns das Leben stellt, in einer besonderen Weise zu meistern“, schreibt der Verein. In diesem Kurs erhalten die Teilnehmer Anregungen, wie sie die Übungen ohne großen Zeitaufwand in den Alltag integrieren können. Näheres dazu erfährt man am ersten Kursabend.