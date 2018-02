Bauarbeiten in der Dieffelterstraße in Dudweiler

Die Landeshauptstadt Saarbrücken arbeitet ab Mittwoch, 7. März, in der Dieffelterstraße in Dudweiler. Das teilt die Stadt-Pressestelle mit. Der Teilbereich zwischen der Jakob-Welter-Straße und der Neuweilerstraße wird zur Beseitigung von Unfallgefahrenstellen gefräst und neu asphaltiert. Während der Bauarbeiten wird die Dieffelterstraße in dem betroffenen Bereich für drei Tage voll gesperrt. Die Baufirma informiert die Anlieger zeitnah. Fußgänger können die Gehwege weiterhin uneingeschränkt nutzen. Die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungswagen bleibt immer gewährleistet. Die Arbeiten dauern bis 9. März. Kosten: 20 000 Euro.