Ehrenamtliche Lebensretter : Saarbrückens Feuerwehr will Wertschätzung

Burbach Nach einem harten Jahr bot der Ehrungsabend in Burbach die Bühne für Kritik. Doch Entscheider aus der Verwaltung waren nicht da.

(al) Es brodelt in der Freiwilligen Feuerwehr Saarbrücken. Das zeigte sich beim Ehrungsabend des Löschabschnittes Mitte in Burbach. Stehen sonst Beförderungen im Mittelpunkt, so gab es dieses Mal offene Kritik. Zu tun hat das auch mit dem Hin und Her um den Wehrführer der Stadt. Verwaltung und ein Großteil der Mannschaft, die ihn vor etwa zwei Jahren wählte, wollen ihn loswerden. Amtsinhaber Marc Denzer aber streitet erfolgreich vor Gericht gegen seine Absetzung.