Dinnershow : Von „Hairspray“ über „Arielle“ bis zum „Tanz der Vampire“

Friedrichsthal Premiere von „einzig.ART.ich e.V.“ im Naturfreundehaus Friedrichsthal: Musical-Dinner-Show quer durch alle Hits.

„Sei hier Gast!“ schmettert das vielköpfige Ensemble zur Begrüßung. Wahrlich, hier darf man sich willkommen fühlen: Nach einem Gläschen Sekt nimmt man an liebevoll dekorierten Thementischen Platz, an denen nicht nur ein (wahlweise vegetarisches) Drei-Gänge-Menü serviert wird, sondern man auch zum jeweiligen Sujet passende Cocktails ordern kann – und Musik gibt’s auch noch dazu!

So stellte sich im Naturfreundehaus Friedrichsthal die junge Musik- und Schaubühne „einzig.ART.ich e.V.“ vor – viele der Aktiven wirkten bereits 2018 im Musicalprojekt „Peter Pan – Fliege deinen Traum“ der Saarländischen Karnevalsjugend mit.

Konzipiert wurde die Musical-Gala von den beiden künstlerischen Leitern Nina Müller und Robin Schmelzer, die zu Recht stolz sein dürfen: Fabelhaft, was die junge Truppe in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt hat, wie viel Herzblut und Arbeit hier investiert wurden.

Auch die Gäste gaben sich redlich Mühe: Viele waren der Aufforderung gefolgt, sich entsprechend der Thementische zu verkleiden, und so hockten hier Disney-Figuren, Hexen, Dschungeltiere, Vampire und andere gruslige Gestalten. Denn mit Soli, Duetten und Ensemblenummern bot „einzig.ART.ich“ eine über vier Stunden lange Reise durch die quietschbunte Welt des Musicals – von „Hairspray“ über „Wicked“ bis zum „König der Löwen“, von „Arielle“ übers „Dschungelbuch“ bis zu „Mary Poppins“, von der „Rocky Horror Show“ bis zum „Tanz der Vampire“. Ganz zu schweigen von „My fair Lady“, „Mamma Mia“ und „Sister Act“ - sogar die beiden Udos (Jürgens und Lindenberg) durften nicht fehlen: Wer noch niemals in New York war, für den ging‘s ersatzweise gleich hinterm Horizont weiter – aber bitte mit Sahne!