Serie Menschen im Regionalverband : Der Hütten-Kenner aus Völklingen

Der Völklinger Hubert Kesternich hat als Kenner der saarländischen Montanindustrie diese Branche bereits in sechs Büchern beleuchtet. Foto: Engel

Völklingen Hubert Kesternich widmete sein Berufsleben der Montanindustrie. Jetzt bleibt er ihr auch im Ruhestand verbunden.

„Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Wer hat sie errichtet?“, fragte Bertolt Brecht. Der Völklinger Hubert Kesternich stellt Brechts Gedicht „Fragen eines lesenden Arbeiters“ in den Mittelpunkt seiner historisch-wissenschaftlichen Veröffentlichungen.

Kesternich (75), als Gewerkschafter schon seit seinem 13. Lebensjahr aktiv, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung der Montanindustrie im Land, in der Europäischen Union, ja weltweit. Zwei umfangreiche Bände „Aufstieg und Wandel ... 140 Jahre Völklinger Hütte“ hat Kesternich bislang veröffentlicht, ein dritter Band ist in Arbeit.

Hubert Kesternich liest am Donnerstag, 14. November, 19 Uhr, in der Püttlinger Buchhandlung Balzert aus dem zweiten Band seines Werkes „Aufstieg und Wandel...140 Jahre Völklinger Hütte“, der im wesentlichen die Jahre zwischen 1945 und der Stahlkrise 1975 umfasst. Der Eintritt ist frei.

Bei seinen Lesungen (siehe Infokasten) finde gerade diese Auseinandersetzung mit den Menschen am Hochofen, in Stranggussanlagen, Gießerei, Schmiede oder Walzwerk großes Interesse, betont der Autor. „Die Leute fallen vom Hocker, wenn ich ihnen erzähle, dass die Arbeiter zeitweise mit Lappen an den Füßen statt mit ordentlichen Arbeitsschuhen ausgestattet waren. Und Helme kamen erst viel viel später.“