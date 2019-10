Begrüßungsbesuche : Baby-Besuche jetzt in Saarbrücken

Regionalverband Ehrenamtliche bringen Infos und ein Geschenk. Helfer werden noch gesucht.

Das Jugendamt des Regionalverbandes Saarbrücken wird mit den Kooperationspartnern Caritas und Diakonisches Werk in den kommenden Wochen die Baby-Begrüßungsbesuche auf Teile von Saarbrücken ausweiten. In den Kommunen Heusweiler, Kleinblittersdorf, Großrosseln und in Teilen Völklingens gibt es die Baby-Begrüßungsbesuche in Kooperation mit der Caritas bereits. Mit den Besuchen werden die Neugeborenen begrüßt, die Eltern erhalten Informationen rund um die Pflege, Ernährung und Entwicklung des Säuglings. Zudem geben die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Tipps zu Familienangeboten in der Nähe. Neben dem persönlichen Gespräch erhalten die Eltern auch eine Tasche mit Infomaterial sowie ein kleines Geschenk.