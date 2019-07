Malen als Medizin : Porträts von Falco, Picasso, Lagerfeld

Dudweiler Joachim Fischer begann zu malen, als er eine Therapie machte, um über einen schweren Verlust hinwegzukommen.

Die Möbel sind hell, die Wände weiß in der Wohnung von Joachim Fischer (69). Da fallen sie dann auch direkt ins Auge, die teils sehr farbenfrohen Bilder, die der Rentner in den letzten Jahren gemalt hat und die nun auch seine eigene Wohnung schmücken.

Eine Auftragsarbeit zum Hochzeitsjubiläum fertigte er für einen Saarbrücker Einzelhändler an, auch hier verewigte er zwei verliebte Menschen in Acryl. Das Bild habe die Auftraggeber zu Tränen gerührt. Wenn man es sieht, kann man das glauben, denn die Arbeit ist handwerklich sehr gelungen und das Paar trotz aller Abstraktion erkennbar gut getroffen.

„Ich übe lange an den Schattierungen, damit es gut rüberkommt“, erzählt der Künstler, der sich am 29. September zwischen 11 und 18 Uhr am Tag der Bildenden Kunst beteiligt und in seine Wohnung in der Dürerstraße nach Dudweiler einlädt, wo auch sein Atelier ist. „Ich würde mich freuen, wenn Besuch käme. Meist gehen die Interessierten zu den ohnehin bekannten Künstlern“, sagt Fischer und sehnt sich nach dem Austausch mit seinen Betrachtern.