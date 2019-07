Leserbrief : Fest für alle als Tortur für viele

Zum Saarbrücker Altstadtfest

Dem Leserbrief des Leidensgenossen vom Reppersberg müssen wir leider voll und ganz zustimmen: Warum muss ein Fest für alle zur Tortur für viele werden? Warum ist Musik (wobei diese Art von Musik für viele, eher der Kategorie Lärm zuzuordnen ist), also Lärm, für ein nettes Miteinander unabdingbar? Wer kann sich bei mehr als 70 dB noch unterhalten; höchstens ein durch jahrelange Gewöhnung an überlaute Geräusche stumpf gewordenes Ohr! Vielleicht sind Diskobesucher in der Lage, sich mittels Handzeichen zu verständigen – unsere Generation möchte sich eigentlich unterhalten und ungehörigerweise nachts schlafen. Und was unternehmen Ordnungshüter bei Beschwerden? Die spontane Antwort eines Polizisten auf meinen Beschwerdeanruf: „Wie alt sind Sie eigentlich? Wir (wohl der Großteil der Anwohner vom Reppersberg) sehen der nächsten Festivität schon mit Grauen entgegen; wie wäre es mit ein wenig Rücksicht auf die Andersdenkenden bzw. Andershörenden?