Am kommenden Donnerstag, 5. April, sind um 10.30 Uhr im Bürgerhaus Dudweiler wieder die Senioren-Fitness-Tage angesagt. Nach dem Aufwärmen stehen folgende Fitnessangebote zur Auswahl: Boule mit Lederkugeln, Muskelaufbau, Bewegung nach Musik und Wandern. Die Aquajogging-Freunde treffen sich derweil um 10.30 Uhr am Dudobad (St. Avolder Straße). Die Teilnahme an den Senioren-Fitness-Tagen ist wie immer kostenlos.