Notar klärt über wichtige Dinge auf

Zum Vortrag „Immobilienkaufvertrag: Was macht der Notar?“ lädt die Volkshochschule Dudweiler ein. Der Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung stellt für fast alle Interessenten einen Meilenstein in ihrem Leben dar. Auch für den Verkäufer ist der Verkauf regelmäßig eine Entscheidung, die er nicht leichten Herzens trifft: Der Notar Christian Jülch will allgemein verständlich die wichtigsten Punkte und Fragen abhandeln. Der kostenlose Vortrag im Bürgerhaus beginnt am Donnerstag, 5. April, um 19 Uhr. Anmeldung (Kurs 8811): Tel. (0 68 97) 76 58 66, E-Mail: vhs-dudweiler@t-online.de