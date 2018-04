später lesen Ungeheuer ärgerlich für alle Hausbesitzer 20 Schmierereien: Polizei sucht den oder die Täter Teilen

In der Nacht zum Samstag, 31. März, beschmierten Unbekannte von der Jägersfreuder Hauptstraße bis nach Herrensohr in die Sulzbachtalstraße eine Vielzahl von Häusern, mehrere Bushaltestellen, Stromkästen sowie Fahrzeuge. Nachdem sich ein Opfer bei der Polizei gemeldet hatte, konnten bei einer Nachschau in dem genannten Bereich dann insgesamt über 20 Schmierereien festgestellt und aufgenommen werden.