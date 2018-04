Erste Hilfe rund ums Kind

Was tun, wenn ein Kind plötzlich in eine Notsituation gerät? Die Veranstaltung der Katholischen Erwachsenenbildung Bildstock zeigt, welche Notfälle auftreten können und welche Erste-Hilfe-Maßnahmen es gibt. Zeit für Fragen ist dabei eingeplant. Nicole Czichy, Erste-Hilfe-Ausbilderin des Malteser Hilfsdienstes, informiert am Freitag, 20. April, um 18 Uhr im Pfarrsaal Bildstock. Kostenbeitrag: 3 Euro. Anmeldung: Margrit Holl, Tel. (0 68 97) 8 55 77.