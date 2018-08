später lesen Jahreshauptübung der Heusweiler Feuerwehr Heusweiler Wehr übt am Samstag Teilen

Die Löschbezirke der Freiwilligen Feuerwehr Heusweiler treten am Samstag, 25. August, gemeinsam mit THW und DRK, um 14.30 Uhr, zur Jahreshauptübung an. Die Übung beginnt um 15 Uhr, sie ist diesmal in Obersalbach im Bereich Kurhofer Straße 27a bis 31 (Landwirtschaftsbetriebe Neu, Fixemer und Altmeyer).