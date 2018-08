Mofafahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Der Mofafahrer war links an verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen vorbeigefahren und kollidierte dann mit einem von links in die Saarbrücker Straße einbiegenden braunen Renault Modus. Der 63-Jährige kam zu Fall und wurde schließlich schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da die 20-jährige Renault-Fahrerin schwanger war, wurde sie vorsorglich ebenfalls zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Durch Unfall und Rettungseinsatz kam es in der Saarbrücker Straße zu deutlichen Verkehrsbehinderungen.