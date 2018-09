später lesen An diesem Samstag in Dorf im Warndt Großrosseler Feuerwehr übt am Kindergarten Teilen

Twittern







(red) Am Samstag, 22. September, findet die Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Großrosseln statt. Sie beginnt um 15.30 Uhr am Kindergarten Warndtwichtel in Dorf im Warndt. Die Feuerwehrleute finden folgendes Szenario vor: Bei Wartungsarbeiten an der Heizungs- und Lüftungsanlage kommt es zu einem Kurzschluss, der zu einem Brand führt.