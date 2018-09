später lesen Polizeibericht Unbekannte bestehlen Seniorin (88) FOTO: picture-alliance/ dpa / Frank Mächler FOTO: picture-alliance/ dpa / Frank Mächler Teilen

Twittern







(red) Eine 88-Jährige ist beim Einkaufen in einem Supermarkt in Großrosseln beklaut worden. Laut Polizei passierte dies am Samstag gegen 14.30 Uhr. Während des Einkaufens ließ die Senioren aus Großrosseln demnach ihren Einkaufstrolley kurzzeitig unbeobachtet – in dieser Zeit stahlen Unbekannte die Geldbörse aus dem Trolley.