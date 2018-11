später lesen Grenzüberschreitende Kontrolle Große Razzia in Nassweiler FOTO: BeckerBredel FOTO: BeckerBredel Teilen

Twittern







Gemeinsam gegen die Kriminalität: In Nassweiler, an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, hat es am Mittwochabend eine groß angelegte Razzia gegeben, an der mehrere Akteure beteiligt waren. Von bub