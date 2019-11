Großrosseln : Die gute Seele des Nikolauspostamts

Grossrosseln Sabine Gerecke, Leiterin der Kinderbriefaktion in St. Nikolaus, hat in den nächsten Tagen und Wochen viel zu tun.

Jetzt schreiben wieder viele Kinder in der ganzen Welt Briefe und Wunschzettel an den Nikolaus im Warndt. Ihre Post landet allerdings nicht auf dem Schreibtisch des heiligen Mannes, sondern in einem Haus in der Schulstraße im Großrosseler Ortsteil St. Nikolaus. Dort wohnt Sabine Gerecke (44) mit ihrer Familie. „Zurzeit kommen etwa 60 bis 70 Briefe am Tag“, berichtet die Leiterin der Kinderbriefaktion des Festausschusses St. Nikolaus.

Sabine Gerecke fischt einen Brief mit chinesischen Schriftzeichen aus einem Stapel, laut Absender stammt er aus Taiwan. Auch wenn die Post keiner der Helfer lesen kann – eine Antwort in Mandarin gibt‘s trotzdem. Die Schreiben in den unterschiedlichsten Sprachen sind bereits gedruckt, Kummerbriefe werden persönlich beantwortet. Das Briefpapier, die Kuverts und die Briefmarken sponsert die Deutsche Post. Auf eine Antwort müssen die Kinder noch ein bisschen warten. Die Briefe gehen erst am 5. Dezember auf die Reise. Im Nikolauspostamt, das an diesem Tag öffnet, wird der Sonderstempel auf die Post gedrückt. Gerecke freut sich besonders auf den 6. Dezember. Dann denkt sie an die vielen Kinder, die mit leuchtenden Augen ihren Brief vom Nikolaus öffnen. Gerecke kümmert sich auch beruflich um den Nachwuchs, sie arbeitet als Erzieherin im Kindergarten. Vor 16 Jahren hat sie sich mit dem Nikolausvirus infiziert. Damals wurde Unterstützung beim Lesen der Briefe gesucht. Gerecke war im Mutterschutz und hatte Zeit. Heute hilft Tochter Jule (15) selbst mit, ebenso wie ihre Schwester Hanna (10). Papa Peter Gerecke stellt sich ebenfalls gerne in den Dienst des heiligen Mannes, er ist Vorsitzender des Festausschusses. Die Anschrift des berühmten Bischofs lautet: An den Nikolaus, 66351 St. Nikolaus.