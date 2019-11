Saarbrücker Aktion zur Weihnachtszeit : Nikolaus-Stempel im Briefzentrum

Saarbrücken Gut eine Million Briefe durchlaufen täglich das Briefzentrum Saarbrücken der Deutschen Post. Viele dieser Briefe tragen ab Montag, 4. November, den Sonderstempel „Kerzenschein und Plätzchenduft“.

Susanne Müller, die Leiterin des Zentrums, geht davon aus, dass bis zum Ende der Aktion am 31. Dezember rund eine Million Briefe den Stempel erhalten. Er trägt das Konterfei des Nikolaus. Er, der ja ein Zuhause im Warndt hat, kommt so von Saarbrücken in die ganze Welt. Jörg Bahls, Postchef im Saarland und der Südwestpfalz, nennt den Stempel einen „ganz besonderen Werbebotschafter“ für die Post und das Saarland. „Diese tolle Gemeinschaftsaktion der Deutschen Post und des Festausschusses wertet unser Nikolauspostamt weiter auf“, sagt der Vorsitzende des Festausschusses St. Nikolaus, Peter Gerecke. „Das macht unseren Ort und unseren Nikolaus in der ganzen Welt bekannt.“