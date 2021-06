Pandemie-Statistik für den Regionalverband Saarbrücken : Corona: 21 neue Fälle und 215 akut Erkrankte in der Region

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat die neuen Corona-Zahlen vorgelegt.

215 Menschen sind aktuell im Regionalverband mit Corona infiziert. Davon leben 117 in Saarbrücken, 28 in Sulzbach, 22 in Heusweiler, 16 in Völklingen, 11 in Quierschied, 8 in Friedrichsthal, 6 in Riegelsberg, jeweils 3 in Kleinblittersdorf und Püttlingen und einer in Großrosseln.