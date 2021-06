Ist Jamaika in Saarbrücken am Ende? : Der Oberbürgermeister könnte sein Projekt retten

Ist Jamaika in Saarbrücken am Ende?

Der Versuch, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, scheitert in den allermeisten Fällen. Das hätten die Grünen wissen können, bevor sie ihren nun ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Torsten Reif den Selbstversuch haben machen lassen.

Dass die Jamaika-Koalition an der Aufgabe, gemeinsam die Führungstelle im Bildungs- und Kulturdezernat neu zu besetzen, gescheitert ist, liegt aber nicht nur an der „Augen zu und durch“-Aktion der Grünen.

Es liegt auch daran, dass der Mann, der diese Koalition geschmiedet hat, offenbar nicht bereit ist, sie nun auch zu steuern: Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU). Während CDU und Grüne sich an FDP-Fraktions-Chef Helmut Isringhaus mit dem Entzug eines Aufsichtsratsmandat rächen, ist es der FDP-Dezernent Tobias Raab, der sagt: Wir hatten als Jamaika-Koalition ja einen Plan für diese Stadt, der nicht darin bestand, Posten zu besetzen, sondern sie als modernen Metropole zu gestalten. Also reißen wir uns am Riemen und setzen die inhaltliche Arbeit gemeinsam fort. Das wäre der Moment für Conradt, ebenfalls Verantwortung für sein Projekt zu übernehmen.