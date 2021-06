Prozessauftakt am Landgericht : Angeblicher Unfall womöglich ein Mord?

Vor dem Landgericht Saarbrücken startete am Mittwoch der Prozess gegen einen Mann (rechts) aus Merzig wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung mit Todesfolge. Neben ihm steht sein Verteidiger Dirk Gerlach. Foto: BeckerBredel

Merzig/Saarbrücken In Merzig soll ein Mann eine Bekannte vergewaltigt haben, bis sie starb. Nun steht der 46-Jährige vor dem Landgericht.

Er wolle einen Unfall melden, sagt Sascha B. den Polizisten. Er glaube, seine Freundin sei tot. B. ist an diesem kühlen Samstagmorgen um Viertel nach sieben auf der Wache erschienen, knapp zwei Wochen sind es noch bis Heiligabend. Heike R. liegt zu diesem Zeitpunkt tot in der Wohnung des 46-Jährigen. Bevor er sich bei der Polizei meldete, soll B. ihre Leiche gewaschen, die unbekleidete Frau wieder angezogen haben.

Jetzt steht Sascha B. vor dem Saarbrücker Landgericht, die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen Vergewaltigung mit Todesfolge angeklagt. Über Stunden soll der Groß- und Einzelhandelskaufmann seine Bekannte im vergangenen Dezember zu Tode gequält haben, durch „massive, sexuelle Handlungen“, wie es in der Anklage heißt. Während die schmächtige Frau, 1,56 Meter groß, 46 Kilo schwer, unter dem Einfluss von Beruhigungsmitteln und Psychopharmaka stand, sich nicht wehren konnte. Eine Untersuchung ihres Leichnams ergab einen Alkoholwert von 2,62 Promille. B. soll eine Flasche Schnaps mit ihr geleert haben, nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft, um sie für den Sex mit ihm „empfänglicher“ zu machen. Heike R. starb schwerverletzt, offenbar an Atemversagen. B. soll auf ihrem Brustkorb gesessen, den möglichen Tod der Frau mit „grobem Leichtsinn außer Acht“ gelassen haben. Selbst nach ihrem Ableben soll er sich an seinem mutmaßlichen Opfer zu schaffen gemacht haben.

Die Staatsanwältin verliest die vierseitige Anklageschrift am Mittwoch schnell. So schnell, dass man dem mutmaßlichen Tathergang in seinen schauderhaften Details kaum folgen kann. Ob der Angeschuldigte genau mitbekommt, wie die Ermittler die letzten Stunden von Heike R. rekonstruiert haben, was man ihm Ungeheuerliches vorwirft? Darüber lässt sich nur rätseln. Sascha B. hatte sich ungelenk hinter einer Umlaufmappe vor den Fotografen versteckt, als er am Morgen in Saal 38 des Landgerichts geführt wurde. Verschreckt blickte der Mann aus Merzig über den Rand der Mappe, als er sich neben Dirk Gerlach setzte, seinen Strafverteidiger. Offensichtlich fällt es B. schwer, sich vor Gericht zu artikulieren. Nur als er seine Adresse nennt, spricht er plötzlich von einem „Anwesen mit Garten, wo ich Bäume angebaut habe“.

B. verbrachte weniger als einen Monat in Untersuchungshaft, seit Januar ist er in der Forensik in Merzig untergebracht. Der Angeklagte leidet dauerhaft an einer psychischen Erkrankung. In der Anklage steht, dass „seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit zumindest erheblich eingeschränkt“ sei. Seit drei Jahren hat B. eine Betreuerin, auch Heike R., die er seit einiger Zeit gekannt haben soll, war im Alltag auf Hilfe angewiesen. Als die erste Große Strafkammer die Anklage gegen B. zuließ, zog das Gericht auch Mord als Tatvorwurf in Betracht. Das erklärt der Vorsitzende Richter Andreas Lauer, nachdem verlesen worden ist, was die Anklagebehörde dem 46-Jährigen zu Last legt.