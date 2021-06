Aktuelle Zahlen des Gesundheitsamts : 18 neue Corona-Fälle im Regionalverband

Regionalverband 15 710 Menschen sind seit dem Ausbruch der Pandemie im Regionalverband positiv getestet worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 32,6.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Dienstag 18 neue Corona-Fälle registriert (Stand 8. Juni, 16 Uhr). Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner wird damit nach internen Berechnungen auf 27,2 sinken. Ein ähnlich niedriger Wert wurde zuletzt am 14. Oktober 2020 erreicht, teilt die Pressestelle des Regionalverbandes mit. Maßgeblich sind jedoch die Zahlen, die vom Robert-Koch-Institut (RKI) am Folgetag veröffentlicht werden. Diese können aus unterschiedlichen Gründen leicht von den internen Berechnungen des Gesundheitsamts abweichen. Für den Dienstag lag die vom RKI ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz für den Regionalverband bei 32,6.

Sieben Personen konnten am Dienstag die Quarantäne beenden. Somit sind aktuell 214 Menschen im Regionalverband Saarbrücken mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 115 in Saarbrücken, 30 in Sulzbach, 23 in Heusweiler, 16 in Völklingen, 8 in Riegelsberg, jeweils 6 in Quierschied, Friedrichsthal und Kleinblittersdorf, 3 in Püttlingen und einer in Großrosseln. Bei zehn der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurden unterschiedliche Virus-Varianten festgestellt, darunter neun Mal die Variante Alpha (ehemals britische Variante) und einmal die Variante Beta (ehemals südafrikanische Variante).