U 23-Europameisterschaft : Saarbrücker Ruderinnen verpassen Nominierung

Ella Reim kämpfte am Wochenende bei der Regatta in Ratzburg um ein EM-Ticket. Doch die Saarbrückerin wurde nicht für die Titelkämpfe im Juli in Tschechien nominiert. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Ella Reim und Paula Gerundt von der RG Undine hoffen sich über die deutsche Meisterschaft für die U 23-EM zu qualifizieren.

Nach vielen pandemie-bedingten Ungewissheiten ist die Ruder-Saison 2021 doch noch in Fahrt gekommen. Bei der 62. Ratzeburger Ruder-Regatta sind am vergangenen Wochenende die Entscheidungen für die U 23-Weltmeisterschaften im kommenden Juli in Racice in Tschechien gefallen. Vom Ruderbund Saar gingen Ella Reim und Paula Gerundt von der Saarbrücker Rudergesellschaft Undine in Ratzeburg ins Wasser. Sie kämpften dort noch um die Nominierung für die U 23-Weltmeiserschaften. Ihr Vereinskollege Florian Albersdörfer ging mit der Auswahl des Landesruderverbands Südwest bei einer Einladungs-Regatta in Hamburg an den Start.

Für Ella Reim und Paula Gerundt war die Regatta in Ratzeburg die letzte Chance, ein Ticket für die U 23-WM in Tschechien zu lösen. Sie forderten am vergangenen Sonntag im Achter mit einigen Nationalmannschafts-Mitgliedern das für die Weltmeisterschaften vorgesehene Boot heraus. Die Crew mit den beiden Saarbrückerinnen lieferte sich mit den WM-Kandidatinnen ein enges Rennen, das die Favoritinnen am Ende mit einer Sekunde Vorsprung gewannen. Das teilt der Ruderbund Saar mit.

Im Zweier-Rennen am Sonntag kamen Ella Reim und Paula Gerundt dann als Zweite ins Ziel. Für die WM in Tschechien wurden sie aber nicht nominiert. Nun gilt es für die beiden Saarbrückerinnen, sich über die deutschen Meisterschaften vom 24. bis 27. Juni in Essen, wo es für die Altersklasse U 17, U 19 und U 23 um die nationalen Titel geht, für die U 23-Europameisterschaft zu qualifizieren.

Florian Albersdörfer trat bei der Junioren-Regatta in Hamburg im Einer der Altersklasse U 17 an. Am Samstag gelang ihm ein überzeugender Sieg, teilt der Ruderbund Saar mit. Am Sonntag trafen die schnellsten Ruderer aus den Rennen von Samstag aufeinander. Nach Rang vier macht sich der Saarbrücker Ruderer nun Hoffnungen für die deutschen Meisterschaften in Essen.