Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: Zahl der akut Erkrankten steigt auf 122

122 Menschen sind im Regionalverband akut mit dem Corona-Virus infiziert (Symbolbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

Regionalverband (red) Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) meldet am Montag sieben neue Coronafälle. Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt demzufolge auf 27,5. Der maßgebliche Wert, den das Robert-Koch-Institut am Montag ermittelte war 27,1. Aktuell sind 122 Menschen im RV infiziert.Davon leben 79 in Saarbrücken, jeweils 11 in Püttlingen und Völklingen, 6 in Friedrichsthal, jeweils 4 in Quierschied und Riegelsberg, 3 in Heusweiler, 2 in Kleinblittersdorf sowie jeweils einer in Großrosseln und Sulzbach.

Bei zwei der in den vergangenen Tagen positiv Getesteten wurde die zuerst in Indien nachgewiesene Delta-Variante festgestellt. Insgesamt gibt es im RV nun 16 024 bestätigte Corona-Fälle. Davon entfallen 9054 auf Saarbrücken, 6970 auf das Umland. Als genesen gelten 15 427 Personen. 475 Menschen starben an oder mit Corona.