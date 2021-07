Immer mehr Ratten in Völklingen : „Das muss eine sehr große Population sein“

Ein wenig beliebter Stadt-Bewohner flitzt über die Straße. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Völklingen In der Völklinger Kühlweinstraße beobachtet ein Anwohner immer mehr Ratten in seinem Garten. Er fühlt sich von Nachbarn und Behörden alleingelassen und fragt sich: Was tun?

„Letztes Jahr ist in meinem Garten eine fußballgroße Honigmelone gewachsen. Als sie eines Tages von innen leergefressen war, habe ich die Ratten zum ersten Mal bemerkt“, erinnert sich Karl Weinbrod. Der Völklinger wohnt in der Kühlweinstraße und hat ein Problem mit Ratten in seinem Garten. „Ich bin Alleinkämpfer gegen die Ratten. Von meinen Nachbarn ist keine Hilfe zu erwarten. Das Ordnungsamt hat gesagt, ich sei selbst zuständig, und Kammerjäger habe ich keine erreicht“, sag Weinbrod.

Ratten in Völklingen werden schon seit mehreren Jahren als Problem in der Stadt wahrgenommen. Die sich häufenden Beschwerden hat die Partei „Wir Bürger in Völklingen“ dazu gebracht, eine Nachfrage zur „Bekämpfung der Rattenplage“ an die Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD) zu schreiben. In ihrer Antwort erklärt sie, dass eine flächendeckende Bekämpfung der Ratten „nicht zielführend und außerdem zu kostspielig“ sei. Sükrü Karagac, Stadtrat von Wir Bürger, zeigt sich deshalb enttäuscht über das Vorgehen der Stadt: „Wir haben noch nichts von der Rattenbekämpfung gesehen.“

Karl Weinbrod ist stolz auf seinen Garten. Wenn er über das kleine Gemüsebeet spricht, das er hinter seinem Haus angelegt hat, ist ihm die Freude anzumerken. Umso betroffener machen ihn die Ratten, die seit einem halben Jahr immer zahlreicher auftreten. „Ich habe hervorragenden Kohlrabi, Salat und Melonen gepflanzt, und die wurden jetzt von Rattenbissen zerstört.“

Info Was tun gegen Ratten? Wer Ratten beobachtet, sollte den Befall zuerst der Ortspolizeibehörde melden. Die kann die Bekämpfung in Kanälen und an öffentlichen Orten beaufragen. Eigentümer sind für die Bekämpfung von Ratten auf dem eigenen Grundstück selbst verantwortlich. Für die Eigenbekämpfung eignen sich Lebendfallen, Schlagfallen oder Giftköderboxen. Die frei verkäuflichen Giftköder sind in ihrer Dosierung viel schwächer als die von Fachfirmen. Trotzdem dürfen die privat gekauften Giftfallen nicht zu weit vom Gebäude entfernt aufgestellt werden, um andere Lebewesen nicht zu gefährden. Möchte man lieber einen Dienstleister beauftragen, ist bei der Auswahl Vorsicht geboten. Laut der Stadt Völklingen hätten sich Anwohner darüber beklagt, dass sie über Hotlines Firmen beauftragt hätten, die von weit her gekommen seien, gegen viel Geld nur ein paar Fallen aufgestellt hätten und dann nie wieder aufgetaucht wären.

Dagegen will sich Weinbrod mit Rattenfallen wehren, die er im Baumarkt gekauft hat. Lebendfallen? „Was soll ich denn dann mit den Ratten machen? Ich habe Todesfallen besorgt, damit die nicht zurückkommen.“ Mit dem Vorgehen war Weinbrod schon ziemlich erfolgreich. Er hat bereits 22 Ratten gefangen und entsorgt. Doch trotzdem werden es nicht weniger Tiere in seinem Garten.

Auf Nachfrage bei der Stadt Völklingen betont Pressesprecher Sebastian Feß: „Die Stadt Völklingen nimmt das Thema der Rattenproblematik sehr ernst.“ Eine wachsende Rattenpopulation könnte für die Anwohner in der Kühlweinstraße durchaus gefährlich werden. „Ratten sind nach Paragraf 2 Nummer 12 des Infektionsschutzgesetzes Gesundheitsschädlinge. Durch sie können Krankheitserreger auf den Menschen übertragen werden“, sagt Feß. Deshalb sei es notwendig, dass die Stadt Rattenbekämpfung betreibt. Das bedeutet für die zuständige Behörde, zum Äußersten zu gehen: „Die Bekämpfung umfasst Maßnahmen gegen das Auftreten, die Vermehrung und die Verbreitung sowie zur Vernichtung“, erklärt Feß.

Bevor die Ortspolizeibehörde allerdings Maßnahmen ergreifen könnte, müsste eine Meldung von Betroffenen eingehen. Das sei für die Kühlweinstraße in diesem Jahr auch bereits zweimal geschehen. „In beiden Fällen wurde angegeben, dass die Ratten ‚aus dem Kanal kommend’ gesichtet wurden“, sagt Feß. Deshalb habe die Stadt am 9. Juli eine sogenannte Kanalbelegung beauftragt. Was das ist, beschreibt der Bund für Umwelt und Naturschutz: Es werden Giftköder in den unterirdischen Kanälen ausgelegt, in denen sich die Ratten eingenistet haben. Die Fraßköder töten die Ratten jedoch nicht sofort. Stattdessen lösen sie nach Aufnahme in den Organismus innere Blutungen aus, die erst nach bis zu sieben Tagen zum Tod führen. Das leidvolle Sterben der Tiere wird in Kauf genommen, damit die Artgenossen die Fallen nicht als solche erkennen und keine Köderscheu entwickeln.

Karl Weinbrod vermutet jedoch eine andere Herkunft der Ratten: „Die kommen nicht aus den Kanälen“, sagt er. „Das muss eine sehr große Population sein, ich habe viele an einem Holzschuppen direkt gegenüber von meinem Grundstück beobachtet“. Auch eine junge Frau meldete sich bei der SZ und schilderte, dass sie, auf dem Weg vom Neuen Bahnhof kommend, an Mülltonnen hinter dem Alten Bahnhof von zwei Ratten „begrüßt“ wurde, die ihr so nahe kamen, dass sie eine mit dem Fuß wegkicken konnte bzw. musste.

Stadtpressesprecher Sebastian Feß erklärt dazu: „Häufig stammen Ratten aus der Kanalisation. Sobald jedoch die ‚Außenwelt’ für Ratten attraktiv wird, so treten diese auch außerhalb der Kanalisation in Erscheinung.“ Dann sei es für Bürgerinnen und Bürger besonders wichtig, Speisereste nicht im Ausguss zu entsorgen, Lebensmittel verschlossen zu lagern, Mülltonnen nicht überquellen zu lassen und keinen Müll daneben abzustellen.