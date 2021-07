Ferienprogramm : Wie funktioniert eigentlich ein Roboter?

In der Ferienzeit gibt es im Regionalverband jede Menge Angebote für Kinder und Jugendliche: Unter anderem kann man in einem Workshop der Frage nachgehen, wie Roboter funktionieren. Foto: dpa/Christophe Gateau

Saarbrücken Ferien – und keine Idee, was man tun könnte? Im Regionalverband gibt es vom Graphic-Novel-Workshop bis zum Forscherkurs für Roboterfans jede Menge Angebote.

Von Marko Völke

Von Nachwuchs-Künstlern bis zu jungen Wissenschaftlern – im Regionalverband sollen in den Sommerferien Kinder und Jugendliche bei unterschiedlichen Freizeitangeboten auf ihre Kosten kommen. Hier einige Beispeile:

Unter anderem wartet der Landesjugendring Saar gemeinsam mit dem Café Exodus anlässlich des Projekts „Damit kein Gras darüber wächst“ mit einem Seminar für Jugendliche auf. Dieses trägt den Titel „Erinnern mit Comics – Graphic Novel Workshop“. Vom 2. August bis 8. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr, setzen sich die Teilnehmer mit der Geschichte der ehemaligen Nazi-Terrorstätte Neue Bremm auseinander und verarbeiten ihre Eindrücke künstlerisch in einer Graphic Novel. Veranstaltungsort ist im Café Exodus, Johannisstraße 9, 66111 Saarbrücken – bei gutem Wetter im angrenzenden Johannesgarten. Darüber hinaus wird es eine Exkursion zur Gedenkstätte Gestapo-Lager Neue Bremm in Saarbrücken geben, die von dem Zeitzeugen Horst Bernard begleitet wird.

Anmeldung unter Tel. (06 81) 37 14 16 oder treff@cafe-exodus.de.



An ihren Standorten in Saarbrücken und Saarlouis bietet die „Stage Music School“ Kurse und Workshops rund um das Thema Musik für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Die Angebote richten sich an Einsteiger und Fortgeschrittene.

Weitere Infos unter Tel. (06 81) 81 77 77 sowie Tel. (0 68 31) 6 45 86 36, www.stage-music.school.com

Die Wissenswerkstatt Saarbrücken bietet kostenlose technische Workshops für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an. Wie funktionieren Roboter und wie werden sie eingesetzt? Was kann man mit Licht, Luft und Strom alles entdecken? Antworten auf diese und andere Fragen erhalten die Teilnehmer in Kursen wie „Faszination Robotik“, „Die Wunderwelt des Lichts“ und „Mit Zahlen jonglieren“.

Anmeldung und weitere Infos: www.wiwe-sb.de

Auch der „Sommerexpress“ im Kulturzentrum am Euro-Bahnhof (KuBA) startet vom 23. bis 27. August, täglich von 11 bis 15.30 Uhr, in die nächste Runde: Unter anderem werden dort zwei Graffiti-Kurse mit Jahn Sahner und Camille Gergen angeboten. Beide sind Kommunikationsdesigner. Am Kursende darf jeder sein ganz persönliches Werk mit nach Hause nehmen. Das Programm richtet sich an Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren.

Anmeldung und weitere Infos unter info@kuba-sb.de

Als Ersatz für das große Kinderfest im Deutsch-Französischen Garten (DFG) steigt in diesem Jahr eine komplette Kinder-Festwoche. Im Bereich vor der Musikmuschel startet von Montag bis Freitag, 23. bis 27. August, jeweils ab 10.30 Uhr, ein abwechslungsreiches Programm für kleine und große Besucher. Am letzten Ferienwochenende wird zudem am Sonntag, 29. August, 16 Uhr, zum Abschluss der Aktionen im DFG in der Konzertmuschel das Kindermusical „Hainer, der kleine Hai“ aufgeführt.