Tierschützer laden zum Mitfeiern ein : Ein Sommerfest für Katzenfreunde

Um die Rettung von Katzenbabys kümmert sich seit Jahrzehnten die Katzenammenstation St. Arnual (Symbolfoto). Feiern wie das Sommerfest am kommenden Wochenende gehören zu den wichtigsten Einnahmequellen. Foto: dpa/Axel Heimken

St Arnual (red) Seit bald vier Jahrzehnten gibt es am St. Arnualer Stiftswald die Ammenstation zur Rettung und Aufzucht von Katzenkindern. Das Sommerfest gehört zu ihren wichtigsten Einnahmequellen. Erst recht in diesem Jahr mit massiven Einnahmeausfällen infolge der Corona-Pandemie.

Die Mischung aus Sommerparty mit Musik von DJ Kevin und Einblicken in lebensrettenden Tierschutz geht am Samstag, 31. Juli, und am Sonntag, 1. August, über die Bühne.