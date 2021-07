Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: 20 neue Fälle am Wochenende

Regionalverband Die Coronazahlen steigen weiter. Und mit ihnen klettert die Inzidenz, wie die Zahlen vom Wochenende zeigen.

(red) Nach 20 neu gemeldeten Fällen am Wochenende – 16 am Samstag und vier am Sonntag – sind aktuell 117 Menschen im Regionalverband Saarbrücken mit Corona infiziert. Die vom Gesundheitsamt ermittelte Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 26,9. Der ausschlaggebende Wert des Robert-Koch-Instituts lag am Sonntag bei 26,5. Von den akut Infizierten leben 74 in Saarbrücken, 12 in Völklingen, 11 in Püttlingen, 5 in Friedrichsthal, jeweils 4 in Quierschied und Riegelsberg, 3 in Heusweiler, 2 in Kleinblittersdorf sowie jeweils einer in Großrosseln und Sulzbach. Seit Ausbruch der Pandemie gab es im Regionalverband 16 017 bestätigte Fälle. 9048 in Saarbrücken, 6969 in den neun Umland-Kommunen. 475 Menschen starben an oder mit Corona.