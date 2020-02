Hühnerfeld : Haldenplan wirft noch immer Fragen auf

Hühnerfeld Am Bergbau-Relikt bei Maybach sind noch Hunderttausende Tonnen Erdreich neu zu verteilen.

(cor) „Wir sind nicht hergekommen, um Applaus zu ernten“, sagte Rudolf Krumm von der RAG Immobilien nach dem Ortstermin im Biotop Trenkelbachweiher am vergangenen Mittwoch. Aufklärung stand auf dem Programm, auch wenn längst nicht alle Fakten rund um die Sanierung der Halde Maybach auf dem Tisch sind.

Fast 100 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung zur Informationsveranstaltung in und um das Clubhaus des Angelsportvereins Hühnerfeld gefolgt. Anhand von Kartenmaterial skizierten Krumm und Projektleiter Klaus Krämer nochmals die geplanten Maßnahmen. Im Friedrichsthaler Bereich der Halde sollen 1,8 Millionen Tonnen Erdreich eingebracht und planiert werden, damit dort ein neues Gewerbegebiet entstehen kann. Die Erdmassen sollen durch den Ortsteil Maybach dorthin gelangen.

Die steile Haldenflanke auf Hühnerfelder Seite und Richtung Autobahn muss gesichert und abgeflacht werden, damit die Halde aus der Bergaufsicht entlassen werden kann. Anwohner Norbert Klees wandte ein: „Die Halde steht seit 100 Jahren, und es ist noch nie was abgerutscht, die Befürchtungen sind völlig überzogen.“ Darauf erwiderte Krämer: „Wenn in 20 Jahren doch was passiert, heißt es, die haben es gewusst und nichts getan.“