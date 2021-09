Mutmaßliche Hundehalterin meldet sich bei Polizei : Kranke Hündin an Tankstelle in Dudweiler ausgesetzt

Kranke Hündin an Tankstelle in Dudweiler ausgesetzt

Update Dudweiler Ein Hundehalter hat am Dienstagabend seine kranke Hündin an einer Tankstelle angebunden und zurückgelassen. Die mutmaßliche Besitzerin hat sich mittlerweile bei der Polizei gemeldet.

Gegen 21.30 Uhr am Dienstagabend (14. September) gingen bei der Polizei-Inspektion Sulzbach mehrere Hinweise ein, dass neben einer Tankstelle in der Scheidter Straße in Dudweiler ein Hund an einem Pfosten angeleint zurückgelassen wurde. Die Hinweise bestätigten sich vor Ort.