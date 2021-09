Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: Gesundheitsamt meldet 64 neue Fälle

Regionalverband 636 Menschen sind in Saarbrücken und den neun Umlandkommunen akut mit Corona infiziert.

636 Menschen sind derzeit im Regionalverband Saarbrücken mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 351 in Saarbrücken, 76 in Völklingen, 45 in Püttlingen, 40 in Riegelsberg, 37 in Heusweiler, 29 in Quierschied, 21 in Sulzbach, 17 in Kleinblittersdorf, 12 in Großrosseln und 8 Friedrichsthal in.