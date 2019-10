Straßenbau in Saarbrücken : Erneuerung der Gersweiler Brücke endet früher

Straßenbau in Saarbrücken

Gersweiler Die Baumaßnahmen an der Gersweiler Brücke enden bis auf Restarbeiten am Montag, 7. Oktober. Dann ist die Strecke wieder frei befahrbar. Wie die Stadtpressestelle weiter mitteilt, sind die Arbeiter dreieinhalb Wochen früher als geplant fertig.

Losgelegt hatten sie im April. So bekam die Fahrbahn einen neuen Belag, und die Entwässerungsrinnen sind mit neuen Rosten abgedeckt. Außerdem sind inzwischen Schäden auf dem Fuß- und Radweg beseitigt und neue Geländer angebracht. Diese sind mit 1,30 Metern etwa 30 Zentimeter höher als die Vorgänger, um Fußgänger und Radfahrer besser zu schützen. All das kostete 1,1 Millionen Euro. Der Abbau der Baustellenampeln in der Breiten Straße und der Brunnenstraße kann den Verkehr behindern.