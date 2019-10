Abfallbeseitigung in Saarbrücken : Entsorger verschiebt die Müllabfuhr

Abfallbeseitigung in Saarbrücken

Saarbrücken Achtung, ZKE-Kunden: Wegen des Feiertages kommt die Abfuhr erst am Freitag.

Wegen des Tags der Deutschen Einheit am Donnerstag, 3. Oktober, verschiebt der Entsorger ZKE die Abfuhr des Rest- und Bioabfalls, der blauen Papiertonne, der orange Wertstofftonne sowie der gelben Säcke auf Freitag, 4. Oktober. Die Leerungen am Freitag, 4. Oktober, sind dann am Samstag, 5. Oktober.