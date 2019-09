Jahreshauptübung : Saarbrücker Brandbekämpfer üben in Gersweiler

Auf dem Gelände der Firma Hydac in Gersweiler ging es für den Löschabschnitt West auch um die Rettung von Personen. Foto: BeckerBredel

Gersweiler In den Jahreshauptübungen der Feuerwehren wollen die Mitglieder der Wehren vor allem eins: der Öffentlichkeit einen Überblick über den Ausbildungsstand und die erworbenen Fähigkeiten geben. Der Löschabschnitt West der Freiwilligen Feuerwehr Saarbrücken wählte dazu als Übungsobjekt am Samstag das Gelände der Firma Hydac in der Gersweiler Hauptstraße.

Dort wurde ein Brand simuliert, Notfalldarsteller des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) hatten sich geschminkt und spielten verletzte und traumatisierte Brandopfer. Die Feuerwehren aus Altenkessel, Klarenthal, Gersweiler, der Einsatzleitwagen aus Alt-Saarbrücken und die Drehleiter der Berufsfeuerwehr waren am Übungsort binnen weniger Minuten in der Lage, die Wasserversorgung sicherzustellen sowie die Menschen zu retten und in Sicherheit zu bringen.

Feuerwehr Abschnittsleiter Hans-Werner Schmitz sagte: „Wir sind froh, dass wir bei Hydac in einer echten Industrieanlage üben dürfen, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Im Falle eines realen Einsatzes hat das Unternehmen aber den Vorteil, dass wir das Objekt schon kennen.“