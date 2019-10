Große Saarstahl-Demo in Völklingen

Völklingen 5000 Beschäftigte ziehen durch die Innenstadt und protestieren gegen den angekündigten Personalabbau.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Arbeit klaut“, hallt es am Dienstag aus hunderten Stimmen über den Platz vor dem Völklinger Rathaus. 5000 Demonstranten sind nach Angaben der Polizei am Dienstag aus drei verschiedenen Richtungen anmarschiert, um gegen den Abbau von 1500 Arbeitsplätzen und die Auslagerung von 1000 weiteren Stellen bei Saarstahl und Dillinger Hütte zu protestieren. Auf einem Plakat steht „Wir sind keine 2500 Nummern, wir sind Menschen“.

Roter Rauch steigt auf, Trillerpfeifen und Sirenen ertönen. Selbst die Schweigeminute um 11 Uhr ist von Murmeln überlagert. Der Protest richtet sich nicht nur gegen die Unternehmensführung, sondern auch gegen die Politik, wenn es auf einem kleinen, von Männern in Stahlkocher-Montur umringten Hochofenmodell mit bitterer Ironie heißt: „China Steel – bald hier erhältlich“.

In der Menge der Demonstranten steht auch der Chef des Völklinger Stahlwerks Dirk Deckers (57). „Das Hauptproblem sind die CO2-Abgaben. Da muss die Politik was machen; wenn das nicht gelöst wird, gibt es keine Lösung.“ Aber ist die Arbeit im Stahlwerk mit weniger Leuten überhaupt zu schaffen? Wie es genau weitergeht, sei derzeit noch nicht klar, doch letztendlich müsse bei einem Stellenabbau auch Arbeit entweder abgebaut oder ausgelagert werden.

Dirk Linnenweber (43) aus Wadgassen hat Angst um seinen Job. Er habe Familie und müsse noch das Haus abbezahlen. „Ich bin sauer auf die Politik, weil nix passiert.“ Und der Unternehmensvorstand? Der müsse auf die schwierige Situation eben jetzt reagieren, sagt Linnenweber. Nicht nur aktive Saarstahler sind bei der Demo. Werner Kunz hatte 1963, noch gegen Ende der Röchling-Ägide, in dem Werk angefangen; „das ist doch nicht normal“ sagt der 71-Jährige, „die Regierung hätte schon vor fünf, zehn Jahren auf die Probleme reagieren müssen, das war alles schon bekannt.“ Gemeint sind Dumping-Preise für asiatischen Stahl und Wettbewerbsnachteile durch hohe Umweltstandards.

Auch der Völklinger Manfred Tartler (66) ist „Saarstahl-Rentner“. Noch immer nutzt er die Saarstahl-Kantine, hat sich dort mit anderen Ehemaligen zur Teilnahme an der Demo verabredet. „Traurig ist das, sehr traurig“, sagt er, man habe ja schon viel mitgemacht, etwa der Konkurs 1993, aber das hier sei das Schlimmste. Früher, da habe Völklingen nach dem Schichtende um 14 Uhr gebrodelt, auf den Straßen kein Durchkommen – und heute? „Geschlossene Geschäfte.“

Solidarität gibt es von vielen Seiten. Auch von zwei Saarbahn-Busfahrerinnen aus Saarbrücken. Die Politik, sagt eine, müsse wegen der Umweltauflagen und wegen des chinesischen Billigstahls für einen Ausgleich sorgen; „uns geht es ja ähnlich: Der ÖPNV soll ausgebaut werden, aber zahlen will dafür keiner“. Auch eine Gruppe von Vertrauensleuten von ZF aus Saarbrücken ist gekommen. Einer von ihnen sagt, das sei doch selbstverständlich. Er habe seine Ausbildung bei Saarstahl gemacht, und auch bei ZF gebe es nun Befürchtungen, dass Stellen abgebaut werden.

Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD) steht auch vor dem Rathaus und hatte sich schon vorab mit den Saarstahl-Beschäftigten solidarisch erklärt. Sie erinnert im Gespräch mit der SZ an den Stahlaktionstag 2016. Seither habe sich aber nichts an der Situation geändert. „Unsere Stahlindustrie soll klimaneutral produzieren. Das geht nicht ohne Unterstützung.“ Denn gleichzeitig würden in China viel weniger strenge Umweltstandards gelten.